В Польше рассказали, какую пользу НАТО может дать Украина

Сегодня, 16:39

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В Польше рассказали, какую пользу НАТО может дать Украина

Аналитики польского издания Polityka отмечают, что Украина не может стать членом НАТО, так как она не имеет полного контроля над своей территорией. При вступлении Украины в НАТО другие члены этой организации будут также нести ответственность за боевые действия со стороны Киева. 

Эксперты считают, что в перспективе Украина сможет стать влиятельным игроком на международной арене, так как ее армия имеет многочисленные войска, которые открывают доступ для НАТО в разведке, возможности проверить в атаке военные навыки и технику. Кроме того, Киев модернизирует свои силы, украинские военные используют новые способы в сфере вооружения.

Но в то же время издание отмечает, что в Киеве прежде всего ждут помощи, а уже потом могут предложить что-то взамен. В будущем Украина — это  потенциально сильная страна, но сейчас она представляет собой огромные риски, пишет издание.

Пока Запад только на словах готов поддержать Украину, поэтому Киеву не следует рассчитывать на членство в НАТО и реальную помощь со стороны США и ЕС.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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