Аналитики польского издания Polityka отмечают, что Украина не может стать членом НАТО, так как она не имеет полного контроля над своей территорией. При вступлении Украины в НАТО другие члены этой организации будут также нести ответственность за боевые действия со стороны Киева.

Эксперты считают, что в перспективе Украина сможет стать влиятельным игроком на международной арене, так как ее армия имеет многочисленные войска, которые открывают доступ для НАТО в разведке, возможности проверить в атаке военные навыки и технику. Кроме того, Киев модернизирует свои силы, украинские военные используют новые способы в сфере вооружения.

Но в то же время издание отмечает, что в Киеве прежде всего ждут помощи, а уже потом могут предложить что-то взамен. В будущем Украина — это потенциально сильная страна, но сейчас она представляет собой огромные риски, пишет издание.

Пока Запад только на словах готов поддержать Украину, поэтому Киеву не следует рассчитывать на членство в НАТО и реальную помощь со стороны США и ЕС.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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