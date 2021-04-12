США и НАТО готовы развернуть десятки тысяч солдат у границ РФ

Сегодня, во вторник, 13 апреля 2021 года, во многих зарубежных СМИ появилось сообщение, что в самой ближайшей перспективе начнутся широкомасштабные армейские маневры Североатлантического блока НАТО под названием Defender Europe-2021. Данные учения будут развернуты европейской коалицией стран-участниц в непосредственной близости возле западных рубежей Российской Федерации. Мировые военные издания сообщают, что эти учения станут наиболее масштабными маневрами, начиная со времен холодной войны.

Главный период данных маневров будет осуществляться на протяжении мая-июня 2021 года. Всего в этом натовском мероприятии примут участие ориентировочно 40 тысяч военнослужащих от государств-участников НАТО. 50% из них – действующие военнослужащие Соединенных Штатов Америки.

«Общая география войсковых маневров Defender Europe-2021, в которых будет задействовано 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и значительную территории в европейской части континента».

По мнению экспертов, во время учений будет проработан сценарий вооружённого столкновения с Российской Федерацией с учетом ракетных ударов бомбардировщиками ВВС США, целями которых станут мифические цели в виде военных объектов РФ.

Стоит отметить, что Украина выражает большое удовольствие от проведения будущих учений.

«НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021», - высказался Алексей Арестович, глава трехсторонней комиссии в Минске.

При этом он добавил, что России грозят серьезные потери в случае нападения на Украину.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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