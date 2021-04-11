Политолог Марков назвал возможные сроки начала войны Украины с ЛДНР

Вчера, 21:19

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Политолог Марков назвал возможные сроки начала войны Украины с ЛДНР
Политолог Сергей Марков

Политолог назвал возможные сроки начала войны Украины с ЛДНР.

Политолог Сергей Марков на состоявшейся в Москве пресс-конференции предположил, что в апреле могут начаться наступательные действия ВСУ на Донбасс. Об этом сообщает информ-агентство Regnum. 

Так, свое мнение эксперт аргументировал благоприятными погодными и климатическими особенностями, которые будут на стороне украинской армии.

«По плану боевые действия должны начаться в апреле. Надо воспользоваться моментом, когда земля подсохла, но еще не появилось зеленой растительности, которая помогала бы вести партизанские действия против украинской армии», — уверен Марков.

С весны 2014 года и по сей день продолжаются военные действия между ВСУ и ополченцами ЛДНР - после того, как последние провозгласили свою независимость от Украины. Киев так и не признал результаты их народного референдума и настаивает на том, что ДНР и ЛНР  - части Украины.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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