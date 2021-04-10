Алексея Навального перевели из медсанчасти колонии в отряд

Российского оппозиционера Алексея Навального вернули из медсанчасти колонии в отряд и пообещали начать принудительно кормить. Об этом рассказали люди из окружения политика в его Twitter-аккаунте.

По их словам, с момента прибытия в колонию Алексей Навальный, объявивший голодовку, похудел уже на 15 килограммов. Непосредственно с начала голодовки блогер стал весить меньше на 8 килограммов. Сейчас весы под ним показывают 77 килограммов.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. Врача к нему так и не пускают», — сказано в сообщении в социальной сети.

Адвокат Навального Вадим Кобзев ранее отмечал, что из-за голодовки, которую блогер и политик решил объявить в качестве крайней мере, его вес стабильно снижается на один килограмм в сутки.

В первых числах апреля политик, который ранее указывал на боли в спине и ноге, пожаловался еще и на высокую температуру, а также сильный кашель. Также он сообщил, что как минимум трое человек из его отряда были госпитализированы с туберкулезом. Позже ФСИН отчиталась, что оппозиционного политика перевели в медико-санитарную часть с симптомами респираторного заболевания, напоминает «Форбс».

Напомним: второго февраля суд заменил Навальному условный приговор по делу о хищении денег на реальный срок. Отбывает его он в колонии №2 в городе Владимирской области.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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