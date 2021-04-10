Пургин сказал, что произойдет, если ВСУ ввяжутся в городские бои на Донбассе

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
Пургин сказал, что произойдет, если ВСУ ввяжутся в городские бои на Донбассе
Андрей Пургин

Один из основателей ДНР Андрей Пургин заявил, что ВСУ стоят в пригородах крупных городов Донбасса, и в случае возобновления боевых действий они сразу начнут городские бои.

Обстановка на линии соприкосновения на Донбассе сохраняется напряженной. Продолжаются атаки на ДНР, стягивается военная техника и сооружаются полевые госпитали. Все это указывает на то, что ситуация на Донбассе и дальше будет накаляться. По мнению военных экспертов, масштабное наступление ВСУ начнется в мае.

Пургин отмечает, что городские бои являются самыми кровопролитными. Он также сказал, что войск обороны может быть в несколько раз меньше, чем наступления, но защита будет держаться. Эксперт упомянул, что во время штурма Берлина советские войска потеряли более 600 танков «Т-34», не считая легких танков и тяжелых танков «Климент Ворошилов», пишет Украина.Ру.

Наряду с этим политик сообщил, что сейчас Украина находится в сложной экономической ситуации, поэтому не может направить на обеспечение массового наступления крупные суммы.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пургин сказал, что произойдет, если ВСУ ввяжутся в городские бои на Донбассе

Сегодня, 09:34

В США выразили озабоченность ситуацией на границе России и Украины

Вчера, 20:39

Жириновский призывает присоединить Украину к России за сутки

Вчера, 08:39

Россия перебрасывает из Ингушетии в Крым тяжелое вооружение

10-04-2021, 23:19

Генерал ВСУ назвал «критически важные» для России города Украины

10-04-2021, 20:04

Таран: Киев намерен возвращать свои территории мирным путем

10-04-2021, 15:19

Военный эксперт Игорь Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет

10-04-2021, 13:09

В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

9-04-2021, 23:59

Военнослужащие ВСУ не хотят воевать с РФ

9-04-2021, 23:44

Эксперт Кедми сравнил боевые возможности Украины и сил ЛДНР

9-04-2021, 14:19

Пушилин предупредил Украину о готовности ДНР к контрнаступлению

9-04-2021, 10:39

Киев заявил о «вероломном убийстве» украинских военных в Иловайске

8-04-2021, 18:29

Владимир Зеленский сделал заявление по пути на передовую в Донбассе

8-04-2021, 15:14

Прилепин рассказал, когда Киев начнет активные действия на Донбассе

8-04-2021, 13:49

Ракетные удары, авиация и беспилотники: Бабченко рассказал, как РФ будет воевать с Украиной

8-04-2021, 10:24

Посольство США назвало ключевой шаг Киева на пути в НАТО

8-04-2021, 07:29

Китайцы рассказали, чем обернется для США военная помощь Украине

8-04-2021, 00:29

Сатановский: Может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем?

7-04-2021, 22:14

В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

7-04-2021, 14:54

Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

7-04-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров