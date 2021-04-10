Пургин сказал, что произойдет, если ВСУ ввяжутся в городские бои на Донбассе

Один из основателей ДНР Андрей Пургин заявил, что ВСУ стоят в пригородах крупных городов Донбасса, и в случае возобновления боевых действий они сразу начнут городские бои.

Обстановка на линии соприкосновения на Донбассе сохраняется напряженной. Продолжаются атаки на ДНР, стягивается военная техника и сооружаются полевые госпитали. Все это указывает на то, что ситуация на Донбассе и дальше будет накаляться. По мнению военных экспертов, масштабное наступление ВСУ начнется в мае.

Пургин отмечает, что городские бои являются самыми кровопролитными. Он также сказал, что войск обороны может быть в несколько раз меньше, чем наступления, но защита будет держаться. Эксперт упомянул, что во время штурма Берлина советские войска потеряли более 600 танков «Т-34», не считая легких танков и тяжелых танков «Климент Ворошилов», пишет Украина.Ру.

Наряду с этим политик сообщил, что сейчас Украина находится в сложной экономической ситуации, поэтому не может направить на обеспечение массового наступления крупные суммы.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700