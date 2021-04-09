В США выразили озабоченность ситуацией на границе России и Украины

Если Россия продолжит действовать агрессивно, то для нее такая политика может обернуться плачевными последствиями. Об этом, комментируя ситуацию в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также сказал, что США взаимодействуют со своими партнерами и союзниками в Европе, и все они разделяют обеспокоенность по поводу напряженной обстановки в Донбассе.

Как подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, президент США Джо Байден заявил, что у России и США есть вопросы, по которым можно вести совместную деятельность, как, например, контроль над вооружениями.

Россия не раз заявляла, что не является стороной украинского конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники и не оказывает никакой помощи.

Ранее в США заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. В Вашингтоне призвали Россию объяснить эти передвижения, пишет ria.ru .

Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю ВСУ 27 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники.

Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о дальнейших шагах в отношении России в ближайшее время.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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