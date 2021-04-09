В США выразили озабоченность ситуацией на границе России и Украины

Если Россия продолжит действовать агрессивно, то для нее такая политика может обернуться плачевными последствиями. Об этом, комментируя ситуацию в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также сказал, что США взаимодействуют со своими партнерами и союзниками в Европе, и все они разделяют обеспокоенность по поводу напряженной обстановки в Донбассе.
Как подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, президент США Джо Байден заявил, что у России и США есть вопросы, по которым можно вести совместную деятельность, как, например, контроль над вооружениями.
Россия не раз заявляла, что не является стороной украинского конфликта, не поставляет ополченцам Донбасса военной техники и не оказывает никакой помощи.
Ранее в США заявили о передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. В Вашингтоне призвали Россию объяснить эти передвижения, пишет ria.ru.
Ранее заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю ВСУ 27 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники.
Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о дальнейших шагах в отношении России в ближайшее время.
Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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