Жириновский призывает присоединить Украину к России за сутки

Лидер российской либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что Россия должна быть настроена на полное присоединение всей Украины. Политик уверен, что для этого российским вооруженным силам понадобится не более суток. Об этом сообщает «Ura.ru».

Владимир Вольфович глубоко убежден в том, что Россия сможет подавить любое сопротивление со стороны Украины всего за 24 часа. Кроме того, после успешного отражения атак российская армия должна вывесить во всех украинских регионах флаг своего государства, знаменуя этим свою победу и присвоение себе территорий.

По мнению демократа, все украинские области, ставшие частью России, необходимо поделить на губернии: Киевская, Львовская и так далее. Жириновский предложил и второй вариант будущей судьбы регионов – это проведение референдума. Однако, по его словам, такое голосование можно осуществить лишь на юго-западе Украины.

Напомним, ранее лидер ЛДПР предупредил, что все украинские военнослужащие находятся «под прицелом», поэтому атаковать Донбасс безнаказанно им не удастся.

Также Владимир Вольфович предположил, что украинская сторона может пойти на критические меры, самостоятельно подвергнув обстрелу Киев и Харьков, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Политик отметил, что наступление ВСУ на ДНР и ЛНР может быть даже выгодно России, так как она наконец решит украинский вопрос раз и навсегда.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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