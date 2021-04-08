Генерал ВСУ назвал «критически важные» для России города Украины

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал критически важные для России города Украины. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Если допустить, что Россия и Украина ввяжутся в войну, Москва, как он считает, в первую очередь нацелится на Одессу, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.

Сергей Кривонос пояснил, что эти города можно назвать «критически важными» в первую очередь потому, что там находятся аэродромы. А это стратегические объекты, которые могут быть использованы для высадки техники.

По мнению генерала, в этом случае под угрозой удара могут оказаться оголенные участки фронта в трех регионах страны - Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним: Украина ранее объявила, что Киев намерен возвращать территории цивилизованно - путем переговоров. Силовое вмешательство не рассматривается.

В Москве же также объясняли, что не вынашивают планов нападения на соседнюю страну. Тем не менее в случае возобновления войны в Донбассе и угрозе повторения событий в Сребренице Россия вынуждена будет принять меры для защиты россиян, которых в Донбассе немало.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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