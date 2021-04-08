Таран: Киев намерен возвращать свои территории мирным путем

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил о том, что Киев будет возвращать свои оккупированные земли мирным путем. Министр также назвал информацию о подготовке ВСУ к штурму Донбасса страшилкой. Таран отметил, что наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму является способом давления на Киев.

Россия пытается заставить Украину пойти на уступки в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также демонстрирует странам Запада готовность к применению военной силы, подчеркнул Таран.

Глава украинского военного ведомства считает, что поводом для возобновления вооруженной агрессии России может стать спровоцированное обострение обстановки в Донбассе и обвинение Украины в нарушении прав русскоязычных граждан через массовую раздачу российских паспортов.

Между тем президент России Владимир Путин заявляет что Россия не собирается атаковать Украину, а на выдумке о российской угрозе наживаются те, кто хочет играть роль передового отряда борьбы с РФ.

Жители ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит исключительно гуманитарный характер, заявил президент РФ.

Ранее в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории.

Напомним, что в 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700