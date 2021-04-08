Военный эксперт Игорь Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет

Военный эксперт Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет.

Как заявил военный эксперт Игорь Никулин во время пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН на тему «Как и где может начаться Третья мировая война», страшнее и хуже ядерных ракет может оказаться биологическое оружие. Он уверен, что современные реалии увеличивают риски именно гибридных конфликтов.

Так, по его словам, вероятность различных гибридных войн более высока по сравнению с вероятностью развязывания полномасштабной ядерной войны. И здесь на сегодняшний день «главные враги человечества» - частные американские компании по созданию биологического оружия, которые не подчиняются даже своему президенту. Владельцы таких компаний проводят эксперименты на людях, животных и растениях.

«Мир окутан американскими частными лабораториями по биологическому оружию. Они их отрабатывают на конкретном генофонде, на людях, животных, растениях и используют это в своих целях. Они неподконтрольны даже президенту США, а власти стран не имеют права туда зайти. Фактически национальные государства утратили контроль над биологическим оружием», — отметил Никулин.

Ключевая цель, которую преследуют владельцы подобных организаций - передел мира. По мнению Никулина, коронавирус был выведен искусственно в одной из таких частных лабораторий, с «легкой руки» банкиров и фармацевтов. Причем первые выигрывают на экономическом кризисе, а вторые - на лекарствах и вакцинах.

«Для них важен передел мира... Самый последний пример – это коронавирус. Он искусственный – это абсолютно точно. Если бы такая мутация произошла в естественной среде, то это была бы катастрофа. Там мутация не одного-двух геномов, как это было бы в природе, а тысячи. Все мутации групп SARS и MERS подозрительные. Много лет они не нападали на человека, а тут за короткое время столько случаев», — объяснил свою точку зрения эксперт.

Никулин уверен: пока государства не получат полный контроль над подобными частными лабораториями, угроз появления новых, даже еще более опасных вирусов, избежать не удастся.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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