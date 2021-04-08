Военный эксперт Игорь Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет

Сегодня, 13:09

0

Image 16+
Военный эксперт Игорь Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет

Военный эксперт Никулин рассказал об оружии, которое страшнее ядерных ракет.

Как заявил военный эксперт Игорь Никулин во время пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН на тему «Как и где может начаться Третья мировая война», страшнее и хуже ядерных ракет может оказаться биологическое оружие. Он уверен, что современные реалии увеличивают риски именно гибридных конфликтов.

Так, по его словам, вероятность различных гибридных войн более высока по сравнению с вероятностью развязывания полномасштабной ядерной войны. И здесь на сегодняшний день «главные враги человечества» - частные американские компании по созданию биологического оружия, которые не подчиняются даже своему президенту. Владельцы таких компаний проводят эксперименты на людях, животных и растениях.

«Мир окутан американскими частными лабораториями по биологическому оружию. Они их отрабатывают на конкретном генофонде, на людях, животных, растениях и используют это в своих целях. Они неподконтрольны даже президенту США, а власти стран не имеют права туда зайти. Фактически национальные государства утратили контроль над биологическим оружием», — отметил Никулин.

Ключевая цель, которую преследуют владельцы подобных организаций - передел мира. По мнению Никулина, коронавирус был выведен искусственно в одной из таких частных лабораторий, с «легкой руки» банкиров и фармацевтов. Причем первые выигрывают на экономическом кризисе, а вторые - на лекарствах и вакцинах.

«Для них важен передел мира... Самый последний пример – это коронавирус. Он искусственный – это абсолютно точно. Если бы такая мутация произошла в естественной среде, то это была бы катастрофа. Там мутация не одного-двух геномов, как это было бы в природе, а тысячи. Все мутации групп SARS и MERS подозрительные. Много лет они не нападали на человека, а тут за короткое время столько случаев», — объяснил свою точку зрения эксперт.

Никулин уверен: пока государства не получат полный контроль над подобными частными лабораториями, угроз появления новых, даже еще более опасных вирусов, избежать не удастся.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

Вчера, 23:59

Военнослужащие ВСУ не хотят воевать с РФ

Вчера, 23:44

Эксперт Кедми сравнил боевые возможности Украины и сил ЛДНР

Вчера, 14:19

Пушилин предупредил Украину о готовности ДНР к контрнаступлению

Вчера, 10:39

Киев заявил о «вероломном убийстве» украинских военных в Иловайске

8-04-2021, 18:29

Владимир Зеленский сделал заявление по пути на передовую в Донбассе

8-04-2021, 15:14

Прилепин рассказал, когда Киев начнет активные действия на Донбассе

8-04-2021, 13:49

Ракетные удары, авиация и беспилотники: Бабченко рассказал, как РФ будет воевать с Украиной

8-04-2021, 10:24

Посольство США назвало ключевой шаг Киева на пути в НАТО

8-04-2021, 07:29

Китайцы рассказали, чем обернется для США военная помощь Украине

8-04-2021, 00:29

Сатановский: Может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем?

7-04-2021, 22:14

В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

7-04-2021, 14:54

Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

7-04-2021, 10:44

Польские СМИ развенчали миф о подготовке РФ к войне на Украине

7-04-2021, 09:59

Добровольцы из России рассказали, как вступают в армию защитников Донбасса

6-04-2021, 22:59

Сатановский рассказал Зеленскому, как поведет себя НАТО в Донбассе

6-04-2021, 21:54

Стрелков предрек войну за Крым

6-04-2021, 19:09

Рябков: Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины

6-04-2021, 14:49

Зеленский окончательно потерял доверие со стороны России

6-04-2021, 08:29

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о главной цели войны в Донбассе

6-04-2021, 07:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров