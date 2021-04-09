Россия перебрасывает из Ингушетии в Крым тяжелое вооружение

Вчера, 23:19

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Россия перебрасывает из Ингушетии в Крым тяжелое вооружение

Россия пошла на усиление своего военного присутствия на Крымском полуострове. Сейчас идет переброска в этот регион российского тяжелого вооружения, способного наносить противнику серьезные разрушения. Москва решилась на этот  шаг из-за отправки на границу с Крымом очередного эшелона с украинскими военнослужащими и техникой.

6 апреля в Сети был размещен ролик с самоходными артустановками 2С4 «Тюльпан» на станции Кропоткино. Эта техника принадлежит в/ч 64670 291-й артиллерийской бригаде. Соединение находится в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Пункт постоянной дислокации — станица Троицкая в Республике Ингушетия. 10 апреля этот состав прибыл на станцию Айвазовская, она же Феодосия. Такие сведения сообщает «Телеграм»-сообщество «Записки охотника».

Как отмечают аналитики, Киев провоцирует Россию на принятие  мер по обеспечению защиты Крыма от внешних угроз. Заметим, что переброска российских войск началась еще в конце прошлого месяца. 9 апреля сообщалось о том, что Россия перемещает ракетные катера Каспийской флотилии в Черное море. Официально сообщается, что корабли направляются в Черное море для зачетных учений, пишет avia.pro.

В ближайшее время Россия перебросит в регион корабли Каспийской флотилии, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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