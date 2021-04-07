Эксперт Кедми сравнил боевые возможности Украины и сил ЛДНР

Сегодня, 14:19

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Эксперт Кедми сравнил боевые возможности Украины и сил ЛДНР
Израильский дипломат и экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми

Израильский дипломат и экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми сравнил военные возможности украинской армии и защитников Донбасса. Эксперт отметил, что по состоянию на 9 апреля Украина так и не смогла наладить производство даже своих танковых снарядов, и армия ЛДНР продолжает превосходить численность вооружения ВСУ как по количеству танков, так и в сфере уровня подготовки личного состава. Об этом пишет «NewInform».

Израильский аналитик указал, что бойцы Донецкой и Луганской Народных республик имеют в своем распоряжении 3 полноценных танковых корпуса, что значительно превышает тот военный танковый парк, который числится в составе украинской армии.

«По количеству танков бойцы ЛДНР превосходят в два раза количество танков, которые стоят у украинской стороны на линии огня. Качество танков у сил ЛДНР лучше. И танкисты намного лучше, они лучше обучены. Что сказать – профессиональные солдаты. Количество артиллерии у ЛДНР в три раза больше, чем у Украины», - заявил израильский дипломат в телеэфире канала ITON.TV.

Яков Кедми подчеркнул, что у Киева были ресурсы на то, чтобы наладить собственное производство снарядов для танков, и обновить военный арсенал — однако до сих пор основной состав танкового парка Украины составляют машины и боеприпасы 40-летней давности.

«Я в этом вижу большую проблему для Украины. Весь мир уже переходит на новую артиллерию, которая включает в себя как новые снаряды, так и новые системы координации. А Украина, несмотря на солидное наследие СССР, все развалила. Сейчас у Киева фактически нет ни одного нового танка. Как Украина в таких условиях может вообще воевать? Ответ очевиден», - резюмировал Яков Кедми.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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