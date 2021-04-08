В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

Вчера, 23:59

0

Image 16+
В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

Депутат Госдумы Александр Шерин высказал мнение о том, что американские военные корабли могут появиться в Черном море для моральной поддержки Украины, но не для применения силы. Политик считает, что это будет символический жест, так  как кораблям ВМС США положено бороздить просторы мировых океанов. Это будет напоминать ситуацию, когда Дональд Трамп отправил группировку кораблей к берегам Северной Кореи, но потом суда развернулись и ушли,  упомянул нардеп. Тогда американцы адекватно оценили последствия, но если это произойдет сейчас, Россия может жестко обозначить свои интересы. Шерин напомнил, что конвенция Монтре определяет, какие корабли, каких стран, на какое время и в каких случаях могут заходить в Черноморский бассейн.

Парламентарий отмечает, что в случае нарушения международных договоренностей американской стороной Россия будет реагировать сдержанно и адекватно.

Российские системы «Бастион», размещенные в Крыму, являются сдерживающим фактором для  удара со стороны кораблей ВМС США, заключил парламентарий, пишет radiokp.ru.

Ранее источник в Пентагоне сообщил, что США могут отправить военные корабли в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки. Позднее Пентагон эту информацию  не подтвердил.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

Вчера, 23:59

Военнослужащие ВСУ не хотят воевать с РФ

Вчера, 23:44

Эксперт Кедми сравнил боевые возможности Украины и сил ЛДНР

Вчера, 14:19

Пушилин предупредил Украину о готовности ДНР к контрнаступлению

Вчера, 10:39

Киев заявил о «вероломном убийстве» украинских военных в Иловайске

8-04-2021, 18:29

Владимир Зеленский сделал заявление по пути на передовую в Донбассе

8-04-2021, 15:14

Прилепин рассказал, когда Киев начнет активные действия на Донбассе

8-04-2021, 13:49

Ракетные удары, авиация и беспилотники: Бабченко рассказал, как РФ будет воевать с Украиной

8-04-2021, 10:24

Посольство США назвало ключевой шаг Киева на пути в НАТО

8-04-2021, 07:29

Китайцы рассказали, чем обернется для США военная помощь Украине

8-04-2021, 00:29

Сатановский: Может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем?

7-04-2021, 22:14

В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

7-04-2021, 14:54

Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

7-04-2021, 10:44

Польские СМИ развенчали миф о подготовке РФ к войне на Украине

7-04-2021, 09:59

Добровольцы из России рассказали, как вступают в армию защитников Донбасса

6-04-2021, 22:59

Сатановский рассказал Зеленскому, как поведет себя НАТО в Донбассе

6-04-2021, 21:54

Стрелков предрек войну за Крым

6-04-2021, 19:09

Рябков: Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины

6-04-2021, 14:49

Зеленский окончательно потерял доверие со стороны России

6-04-2021, 08:29

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о главной цели войны в Донбассе

6-04-2021, 07:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров