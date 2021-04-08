В России прокомментировали решение США отправить военные корабли в Черное море

Депутат Госдумы Александр Шерин высказал мнение о том, что американские военные корабли могут появиться в Черном море для моральной поддержки Украины, но не для применения силы. Политик считает, что это будет символический жест, так как кораблям ВМС США положено бороздить просторы мировых океанов. Это будет напоминать ситуацию, когда Дональд Трамп отправил группировку кораблей к берегам Северной Кореи, но потом суда развернулись и ушли, упомянул нардеп. Тогда американцы адекватно оценили последствия, но если это произойдет сейчас, Россия может жестко обозначить свои интересы. Шерин напомнил, что конвенция Монтре определяет, какие корабли, каких стран, на какое время и в каких случаях могут заходить в Черноморский бассейн.

Парламентарий отмечает, что в случае нарушения международных договоренностей американской стороной Россия будет реагировать сдержанно и адекватно.

Российские системы «Бастион», размещенные в Крыму, являются сдерживающим фактором для удара со стороны кораблей ВМС США, заключил парламентарий, пишет radiokp.ru .

Ранее источник в Пентагоне сообщил, что США могут отправить военные корабли в Черное море для демонстрации Украине своей поддержки. Позднее Пентагон эту информацию не подтвердил.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700