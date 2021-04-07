Пушилин предупредил Украину о готовности ДНР к контрнаступлению

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил о полной готовности Народной милиции перейти в контрнаступление, в случае если ВСУ начнут штурм Донбасса. При этом глава ДНР подчеркнул, что республики будут продолжать делать все возможное, чтобы сохранить мир, передает «Известия».

Денис Пушилин отметил, что в Донецкой Народной республике заинтересованы в том, чтобы конфликт был решен исключительно дипломатическими методами, однако действия Киева показывают, что украинская сторона жаждет атаковать и «зачистить» Донбасс.

«Мы на своем примере знаем, что такое терять близких и друзей, детей и родителей. Мы прочувствовали, как это — иметь полные морги и разрушенную инфраструктуру. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить мир, найти с Украиной компромиссные решения и определиться, как мы можем сосуществовать рядом с Киевом. Но к сожалению, исход зависит не только от наших желаний и действий — Киев все-таки хочет отдать приказ о наступлении, который вероятно и станет губительным для него же», - сообщил Денис Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что все подразделения Народной милиции уже давно приведены в состояние полной боевой готовности — причем не только технически, но и морально.

«Мы готовы отразить атаку Киева, и в случае необходимости, пойти в контрнаступление», - добавил Пушилин.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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