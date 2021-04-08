Военнослужащие ВСУ не хотят воевать с РФ

Вчера, 23:44

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Военнослужащие ВСУ не хотят воевать с РФ

Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией.

По мнению лидера движения «Славянская гвардия» Владимира Рогова, основанного на словах осведомленных источников в ВСУ, украинский лидер тянет с наступлением на Донбасс из-за Запада. Все дело в том, что западные политики готовят крупнейшую провокацию, которая чревата огромными жертвами среди украинских военных. Причем этой целью не является усмирение Донбасса. Об этом сообщает «Евразия Daily».

По словам эксперта, в Киеве понимают и цели, и последствия задумки Запада, а потому не спешат решать силой донбасский вопрос и делать из своих солдат «пушечное мясо» в войне с Россией. Ведь после этого быстро появятся рейтинговые зарубежные СМИ, вроде CNN, BBC или «Голос Америки», и раздуют в прессе истерию «российской агрессии».

«Сразу несколько источников в ВСУ обратились ко мне и попросили рассказать о том, что надвигается страшная трагедия. Мне так и было заявлено: «Озвучивайте, делайте что угодно, главное — чтобы не было войны. Иначе мы все тут ляжем», - заявил Рогов.

По словам военных специалистов, части ВСУ уже находятся на передовой. С вооружением здесь в основном плохо, да и техника старая. Вторую линию за украинцами занимают турецкие, польские и грузинские ЧВК, а третью - натовцы, маскирующиеся под ЧВК.

Рогов полагает, что визиты последнего времени украинского лидера Зеленского на Восток преследуют цель попросить деньги и оружие. Вполне возможно, по мнению эксперта, Зеленский договаривался и о начале войны.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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