Владимир Зеленский сделал заявление по пути на передовую в Донбассе

Сегодня, 15:14

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Владимир Зеленский сделал заявление по пути на передовую в Донбассе

В четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский по пути в Донбасс заявил о том, что хочет быть с украинскими солдатами в тяжелые времена. Так он обозначил причины визита в зону конфликта, передает газета «Известия». 

«Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена Донбасса. Едем к местам обострения», — написал Зеленский в Twitter. 

В который раз украинский лидер пообещал, что сделает все для установления мира в Украине. 

В Донбасс с рабочим визитом Зеленский прибыл в четверг и планирует побывать на передовых позициях, чтобы пообщаться с военнослужащими. Как заявили в АП, глава государства побывает в зоне конфликта, чтобы «поддержать боевой дух защитников».

Визит Зеленского продлится до 9 апреля. 

Отметим: в четверг глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что ситуация на линии соприкосновения серьезно ухудшилась. Он подчеркнул, что в сравнении с концом минувшего года число обстрелов выросло почти в два раза. Об обострении ситуации говорят и в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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