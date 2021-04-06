Киев заявил о «вероломном убийстве» украинских военных в Иловайске

Сегодня, 18:29

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Киев заявил о «вероломном убийстве» украинских военных в Иловайске

Украина обвиняет Россию и «подконтрольные ей» силы непризнанной Донецкой народной республики в нарушениях международного гуманитарного права. Известно, что Киев направил в офис прокурора Международного уголовного суда данные о вероломном убийстве украинских военнослужащих в Иловайске в 2014 году.

Руководство Украины заявляет, что все необходимые доказательства собраны. В сообщении офиса генпрокурора Украины сказано, что при обеспечении в районе Иловайска зеленого коридора для выхода из окружения бойцов  украинской армии, сложивших оружие, по ним и по автомобилю с символом Красного  креста был открыт огонь. По данным Украины, тогда погибли 366 человек, еще 24 пропали без вести.

В ходе боев за Донецкий аэропорт в 2015 году противник запросил перемирие для того, чтобы вынести с поля боя погибших и раненых, но использовал его для минирования позиций украинских военных и подрыва. Жертвами этого вероломства стали 25 человек, еще 22 попали в плен, пишет lenta.ru.

В феврале замминистра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова СБУ заподозрила в организации Иловайского котла.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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