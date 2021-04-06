Прилепин рассказал, когда Киев начнет активные действия на Донбассе

Сегодня, 13:49

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Прилепин рассказал, когда Киев начнет активные действия на Донбассе
Шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин

Шеф-редактор «Свободной прессы» Захар Прилепин в соцсетях назвал способ закончить военный конфликт на Донбассе. Речь идет о включении ДНР и ЛНР в состав России. Он также предложил указом назначить кого-нибудь генерал-губернатором на Донбассе и для этой роли, по его мнению, подойдет Дмитрий Медведев. 

Прилепин также предложил, чтобы бывший премьер открыл офис на Пушкина, а рядом - филиал Минобороны. Также российский писатель считает, что серьезное обострение конфликта вот-вот начнется, на что указывает визит в Украину председателя Военного комитета НАТО маршала Стюарта Пича. К слову, высокопоставленный чиновник Альянса провел переговоры с главнокомандующим вооруженных сил Украины, генерал-полковником Русланом Хомчаком, пишет svpressa.ru.

Прилепин упомянул, что обострение началось после того, как иностранный представитель покидал Украину.

О необходимости признания республик Донбасса ранее высказывались бывший командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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