Ракетные удары, авиация и беспилотники: Бабченко рассказал, как РФ будет воевать с Украиной

О том, как может действовать Россия в случае войны с Украиной предположил беглый российский журналист Аркадий Бабченко.

Он предположил, что Россия, если дойдет до военных действий против Украины, может применить авиацию, беспилотники, а также будет наносить ракетные удары по важным объектам, передает Русская Весна .

«Следующая война будет вестись ракетными ударами, авиацией, беспилотниками, ОТРК, РЭБ и корабельными ракетными комплексами. Что удары будут наносится по всей территории Украины. Под словами «по всей» я имею в виду именно по всей протяженности вглубь от границы. А совсем не только по линии соприкосновения», - утверждает Бабченко.

Он заявляет, что удар Россия нанесет максимально комплексный, без всякого предупреждения. Так Москва сможет ошеломить Запад, а наносимый урон будет максимальный. И пока в НАТО решатся на ответные меры, вряд ли что-то еще можно будет спасти. Все будет развиваться по сценарию Сирии и Карабаха, уверен Бабченко.

Также журналист заявил, что это, скорее всего, не будет наземная операция. Москве нет необходимости завоевывать Украину. Он предполагает, что РФ сможет разрушить работоспособность государственного аппарата и блокирует работу военного командования. И далее Москва пойдет на торги с Западом, диктуя свои условия, добиваясь особого режима для разрушенных территорий.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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