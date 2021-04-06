Посольство США назвало ключевой шаг Киева на пути в НАТО

Сегодня, 07:29

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Посольство США назвало ключевой шаг Киева на пути в НАТО

7 апреля посольство США на Украине определило ключевой шаг Киева по вступлению в НАТО. Заявление было озвучено в ходе переговоров между временной поверенной в делах Соединенных Штатов Кристиной Квин и народным депутатом от фракции «Слуга народа» Марьяной Безуглой. 

Так, представитель американского посольства заявила, что ключевым условием для вхождения Украины в НАТО является реформирование Службы безопасности государства, которое будет соответствовать евроатлантическим принципам.

Отметим, что Марьяна Безуглая также является председателем подкомитета введения стандартов НАТО, миротворчества и международного военного сотрудничества.

Напомним, что в январе текущего года Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о существенной реформе Службы безопасности страны. Скоро состоится второе прочтение документа, которое обещает быть очень непростым, так как уже сейчас депутаты внесли около 2 тысяч поправок в данный проект.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственным действенным способом мирного урегулирования ситуации в Донбассе является вхождение Украины в НАТО.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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