В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

Представитель Кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что Североатлантический альянс в принципе может принимать новых членов, но вопрос присоединения Украины к НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня. Деммер добавила, что Украина имеет право свободного выбора, но дальнейшие шаги по ее членству в Альянсе пока не предусмотрены. Действия, направленные на сближение Киева и НАТО, не предпринимаются, заметила представитель Кабмина Германии. То есть тема вступление Украины в НАТО не является приоритетной, пишет tass.ru .

Напомним: 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в Альянсе. По мнению Зеленского, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе. Однако в Кремле заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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