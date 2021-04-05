Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

В Госдепе США не стали давать прямой ответ на вопрос о том, когда Украина может стать членом НАТО.

Накануне у представителя Госдепа США Неда Прайса спросили касательно возможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Но ответа в котором бы обозначились возможные сроки принятия Украины в НАТО не прозвучало. Он лишь заверил в поддержке Киева в борьбе против «российской агрессии», передает Украина.ру.

«Мы продолжаем поддерживать нашего партнера Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом мы говорили в течение последних дней и, что более важно, высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте», — заявил Прайс.

Также он отметил, что Вашингтон приветствует реформы, которые декларируют украинские власти и будут продолжать сотрудничать с Украиной в реализации этих реформ.

Прайс добавил, что США выступают за политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО – это единственный вариант решения конфликта в Донбассе.

Комментируя стремление Киева стать членом НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это может лишь усугубить внутренние проблемы Украины, поскольку жители самопровозглашенных республик категорически против членства в Альянсе.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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