Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

Сегодня, 10:44

0

Image 16+
Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО
Госдеп США Нед Прайс

В Госдепе США не стали давать прямой ответ на вопрос о том, когда Украина может стать членом НАТО. 

Накануне у представителя Госдепа США Неда Прайса спросили касательно возможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Но ответа в котором бы обозначились возможные сроки принятия Украины в НАТО не прозвучало. Он лишь заверил в поддержке Киева в борьбе против «российской агрессии», передает Украина.ру.

«Мы продолжаем поддерживать нашего партнера Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом мы говорили в течение последних дней и, что более важно, высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте», — заявил Прайс. 

Также он отметил, что Вашингтон приветствует реформы, которые декларируют украинские власти и будут продолжать сотрудничать с Украиной в реализации этих реформ. 

Прайс добавил, что США выступают за политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. 

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО – это единственный вариант решения конфликта в Донбассе. 

Комментируя стремление Киева стать членом НАТО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это может лишь усугубить внутренние проблемы Украины, поскольку жители самопровозглашенных республик категорически против членства в Альянсе. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Госдеп уклонился от ответа о вступлении Украины в НАТО

Сегодня, 10:44

Польские СМИ развенчали миф о подготовке РФ к войне на Украине

Сегодня, 09:59

Добровольцы из России рассказали, как вступают в армию защитников Донбасса

Вчера, 22:59

Сатановский рассказал Зеленскому, как поведет себя НАТО в Донбассе

Вчера, 21:54

Стрелков предрек войну за Крым

Вчера, 19:09

Рябков: Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины

Вчера, 14:49

Зеленский окончательно потерял доверие со стороны России

Вчера, 08:29

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о главной цели войны в Донбассе

Вчера, 07:19

Крымский сенатор: Войны на Донбассе не хочет никто, кроме США

Вчера, 06:29

Военный эксперт описал ответ РФ на агрессию Украины в Донбассе

5-04-2021, 21:14

DWN: США готовят неприятный для РФ сюрприз с Конвенцией Монтре

5-04-2021, 17:39

В МИД назвали санкции попыткой наказать Россию за независимую позицию

5-04-2021, 12:44

Британские ВВС проведут военные маневры в 300 км от границ России

4-04-2021, 21:04

Израиль предложил оккупировать большую часть территории Сирии по югославскому сценарию

4-04-2021, 17:19

Бывший украинский разведчик: бойцов ВСУ берут в полукольцо

4-04-2021, 14:19

Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения РФ наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе

3-04-2021, 22:44

Эксперт Баранец назвал военные приемы, которыми РФ ответит на провокации Польши против «СП-2»

3-04-2021, 20:34

Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

3-04-2021, 18:54

Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку

3-04-2021, 17:14

Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

2-04-2021, 23:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров