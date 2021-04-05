Сатановский: Может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем?

Сегодня, 22:14

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Сатановский: Может, Украина без НАТО не может, но НАТО-то она зачем?
Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский объяснил, нуждается ли НАТО в Украине так же, как Украина нуждается в нем. Об этом сообщает «Новостной фронт».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в урегулировании конфликта в Донбассе стране поможет вступление в НАТО. Вместе с этим Киев, осуществляя обстрелы по Донбассу, обвиняет в обострении ситуации в регионе Россию.

Также Сатановский напомнил, как украинские власти отказались проводить переговоры по Донбассу в Минске из-за враждебной риторики правительства Белоруссии. Более того, они потребовали вывести белорусского президента Александра Лукашенко из состава переговорщиков представителя Донбасса без объяснения причин.

Поведение украинского президента политолог назвал трагикомедией, вспомнив юмористическую миниатюру Зеленского под названием «Леонид идет на войну».

«Юморить у него получалось куда лучше», - отметил Сатановский.

Украина в составе НАТО – это расположение на ее территории военных баз Альянса. Если же эти базы появятся, они будут нести прямую угрозу России, потому их придется уничтожать. Зачем же Западу такое счастье?

«Может быть Украина без НАТО не может, но зачем она НАТО? Может быть Киев считает, что все члены Альянса спят и видят священную войну во имя Украины, но это же далеко не так. Достаточно вспомнить недавний случай, когда Эрдоган, сбив наш самолет, ожидал помощи от НАТО. Причем Турция является членом Альянса. Но все уклонились», - объяснил Сатановский.

В качестве решения всех проблем политолог предложил Украине перестать напрягать Россию, американцам – перестать ее натравливать на Москву. Это приведет к миру в Донбассе, а Крым больше не будет отрезан от электричества и воды. Между Украиной и Россией восстановится транспортное сообщение.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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