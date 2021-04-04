Сатановский рассказал Зеленскому, как поведет себя НАТО в Донбассе

Военный обозреватель, политолог и аналитик Евгений Сатановский спрогнозировал, какую стратегию для себя выберет НАТО касательно конфликта на востоке Украины. Эксперт указал, что Альянсу крайне невыгодно вхождение Украины, которая ведет войну на Донбассе, в состав НАТО — поскольку в этом случае странам-членам НАТО придется постоянно находиться под угрозой войны с Россией. Об этом пишет «Новостной фронт».

Востоковед, публицист и аналитик Евгений Сатановский подчеркнул, что Украина очень заинтересована во вхождении в состав НАТО, в которой Киев видит пособника в борьбе с «российской угрозой».

«Понятно, что Киев не может без НАТО, но НАТО-то на что нужна Украина? Ее присутствие в рядах Альянса потенциально означает войну с Россией. Киев полагает, что все члены НАТО спят и видят эту священную войну во имя Украины, если это так, то полагает он сильно неправильно», - заявил Евгений Сатановский.

При этом эксперт отметил, что Североатлантическому альянсу выгоден конфликт на востоке Украины, который потенциально может привести к внедрению новых антироссийских санкций — но при этом реально вступать в противостояние на Донбассе силы НАТО не будут.

«НАТО рискует уже даже тем, что хочет создать свои военные базы на территории Украины. Да, они будут расположены близко к России, но ведь и Москва доберется до них очень быстро, в случае необходимости. Альянс точно не будет рисковать своей армией, чтобы усилить украинскую сторону в конфликте на Донбассе — зато с любопытством понаблюдает, что станет с Украиной, если Россия активно вступит в противостояние», - добавил Сатановский.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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