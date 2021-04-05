Польские СМИ развенчали миф о подготовке РФ к войне на Украине

Польский эксперт, аналитик компании «Рохан консалтинг» Конрад Музыка уверен, что на фоне увеличивающегося количества инцидентов, взаимного увеличения своего присутствия по обе стороны от украинских границ, угроза реальных военных действий все же невелика. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Шумиха в СМИ, сопровождавшая недавние передвижения российских войск, указывает, что целью была именно она, на войну Россия идет иначе», - заявил польский эксперт.

Ситуация в регионе продолжает накаляться уже не первую неделю. Обстрелы территорий забирают жизни. Украинская сторона заявляет о своих погибших воинах. Вместе с тем появляется информация о передвижениях российских войск поблизости от украинской границы. Это касается Крыма и Ростова-на-Дону. Появившиеся в Сети видео показывают движение железнодорожных составов с тяжелой техникой, танками, пролетом полутора десятков российских вертолетов у границы и т.д. К тому же известно, что в России объявлено о масштабной проверке боеготовности подразделений в европейской части страны.

В «Нью-Йорк Таймс» отметили, что обостряющаяся обстановка на Донбассе способствовала тому, что командование сил США в Европе на прошлой неделе изменило статус готовности с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». Однако, здесь имеется ввиду более пристальное наблюдение за положением дел в регионе. И в первую очередь Запад встревожило то обстоятельство, что в приграничной зоне остались 4 000 российских военных, у которых давно закончились здесь учения.

В то же время, по мнению Музыки, такая численность российских военных - слишком мала для серьезного наступления.

«Я придерживаюсь концепции, гласящей, что Россия идет на войну, когда утрачивает политический контроль над тем или иным регионом, когда под угрозой оказываются ее интересы. Сейчас такой ситуации я не вижу», - считает эксперт.

Он добавил, что при подготовке наступления Россия старается использовать фактор стратегической неожиданности, чего не может быть при открытом передвижении техники и личного состава.

Ряд экспертов придерживается мнения, что «война нервов» России, Украины и Запада спровоцирована новой администрацией Белого дома, глава которой уже назвал Байдена убийцей. Однако, кроме возмущения, в Москве конкретных действий не последовало. Поэтому авторы Gazeta предположили, что Россия затеяла проверку реакции американцев на реальное давление.

В то же время, отмечают в издании, Москва усилила давление на Киев в стремлении вынудить ту совершить ошибку в прифронтовой зоне. Возможно, в Москве ожидают, что Украина жестко ответит на атаки сепаратистов, а это позволит России назвать действия ВСУ «неспровоцированной агрессией».

«В этом сейчас кроется самый большой риск. Войны вспыхивают не из-за ошибок, те просто становятся удобным предлогом», - заключили в издании.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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