Стрелков предрек войну за Крым

Если Россия сдаст Донбасс без боя, тогда пусть готовится к войне за Крым. Полуостров будет следующим на прицеле у ВСУ, считает экс-министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«Разумной альтернативы защите Донбасса у РФ и у Кремля нет. Если Донбасс будет сдан без боя, к чему Штаты фактически понуждают Кремль, то это не даст ровным счетом ничего. Это позволит получить чрезвычайно кратковременную отсрочку перед тем, как Украина развяжет более или менее серьезные боевые действия на крымском направлении», - заявил Стрелков в ходе состоявшейся в НСН пресс-конференции.

По его словам, эта отсрочка хорошего ничего даст, а, наоборот, только ухудшит позиции в предстоящем вооруженном конфликте, ибо Киев будет воевать с Россией не только за Донбасс, но и за Крымский полуостров.

Стрелков отметил, что Украина сейчас к войне готова лучше. В первую очередь потому, что вести подготовку к ней начала еще с января. Россия же начала демонстративно стягивать свои силы к границе с Украиной лишь в марте.

Тем не менее Стрелков считает, что не все еще потеряно. Он уверен, что ВСУ не пойдет в наступление, пока не закончится весенняя распутица. А это может означать, что у РФ и донбасских республик в запасе будет одна-две недели.

Ранее СМИ сообщили, что США ежедневно отправляют свои транспортные самолеты с военными грузами в Украину. Что примечательно, летят они не из европейских баз Пентагона, а напрямую с территории Штатов. Эксперты допускают, что доставляют самолеты противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700