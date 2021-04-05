Добровольцы из России рассказали, как вступают в армию защитников Донбасса

Вчера, 22:59

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Добровольцы из России рассказали, как вступают в армию защитников Донбасса

Российские добровольцы рассказали, как попадают в армию в Донбассе.

По словам руководителя уральского отделения Союза добровольцев Донбасса, бывшего бойца самопровозглашенных республик Максима Хлопина, если у россиян есть желание и возможности помочь защитникам Донбасса, они могут пойти добровольцами - сейчас никакого специального отбора будущих воинов нет. В Донбассе нужно будет подписать контракт, а после защищать эти территории. Об этом сообщает URA.RU.

«Все, кто хочет, поступают на службу в армию. Покупают билет до  Ростова, оттуда — в Донбасс, и поступают в регулярную армию», — рассказал Хлопин.

После медосмотра добровольцев попросят подписать контракт на военную службу.

Если Украина объявит полномасштабную войну, может начаться призыв добровольцев в ЛДНР. Об этом заявил журналист, участник сражений в Донбассе Ростислав Журавлев.

«Помощь добровольцев понадобится. Но позовут ветеранов боевых действий 2014 года», — считает Журавлев. 

Он добавил, что в регионе нуждаются в тех, у кого есть практический опыт наступательных операций.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил мобилизацию населения республики.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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