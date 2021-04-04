Рябков: Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины

Сегодня, 14:49

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Рябков: Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины
Замглавы МИД России Сергей Рябков

Рябков заявил, что Москва не намерена давать Вашингтону разъяснения относительно Украины.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, дополнительных разъяснений Вашингтону по поводу своей позиции относительно Украины Москва давать не намерена. Все было сказано ранее. Так он отреагировал на просьбу официального представителя госдепартамента США Неда Прайса объяснить российские провокации у восточных границ Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще на прошлой неделе дали пояснения американской стороне. Вероятно, они не очень склонны засвечивать это публично в силу своих внутренних соображений. В Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, что были даны ранее», – заявил Рябков.

Рябкова возмутил тот «нахальный стиль», с которым «они вдруг вывалили все это на публику».

«...в той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, конечно, вести диалог не будем», - настаивает политик.

Он добавил, что Россия будет вести диалог с США именно по тем вопросам, «которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны».

«Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает»,- подвел итог дипломат.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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