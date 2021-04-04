Российский журналист и политический обозреватель Константин Скоркин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно потерял доверие со стороны России. Об этом сообщает «Дождь».

В марте текущего года СМИ стали говорить о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Кроме того, очевидцы стали выкладывать в Сеть ролики с видеорегистраторов, на которых видно, как военная техника движется к границе.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «пугающей» ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, а на федеральном телевидении стали говорить о том, что Запад планирует развернуть войну с Россией на территории Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский недавно подписал указ о санкциях против Россотрудничества и еще 78 предприятий. В связи с этим Скоркин предположил, насколько реален переход из холодной войны в реальную между Украиной и Россией.

«Обострение ситуации в Донбассе было предсказуемым еще с начала 2021 года, потому что Зеленский полностью потерял доверие со стороны России. Президент Украины предпринял несколько резких шагов против пророссийской партии, действующей в Киеве. Речь идет о санкциях против телеканала Виктора Медведчука и против его компаний», - объяснил журналист.

В заключении Скоркин отметил, что последние события вряд ли приведут к эскалации конфликта в Донбассе. Скорее всего, Украина просто демонстрирует военные силы, чтобы принудить к переговорам и уступкам.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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