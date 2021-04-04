Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о главной цели войны в Донбассе

Сегодня, 07:19

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о главной цели войны в Донбассе

Российский военный эксперт Алексей Леонков назвал главную цель военных действий в Донбассе со стороны Украины. Об этом сообщает «ФАН».

Так, эксперт отметил, что самым важным элементом украинской агрессии считаются контрбатарейные станции, выступающие в качестве военной помощи. Они обеспечивают обнаружение артиллерии ополченцев Донбасса на большом расстоянии. Кроме того, на вооружении Украины имеются турецкие беспилотники. А вот армия Донбасса не обладает оружием, которое способно обеспечить ответ на атаку украинских БПЛА.

По словам Леонкова, противовоздушная оборона Донбасса сможет дать отпор украинским авиационным силам, однако все зависит от того, какую высоту наберут самолеты. При этом эксперт подчеркнул, что вооруженные силы Украины прекрасно ознакомлены с оборонительной системой военнослужащих Донбасса и наличием их вооружения.

«Все чаще сегодня используется сценарий сетецентрических войн, когда главным приоритетом является информационная составляющая. Именно она может обеспечить успех против любой армии, которая не обладает возможностью применения подобной стратегии», - объяснил эксперт.

Леонков добавил, что целью такой войны является не информационное превосходство, а обнаружение и уничтожение всех штабов управления связи противника. А в случае с Донбассом речь идет о ликвидации системы боевого управления воинских формирований.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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