Крымский сенатор: Войны на Донбассе не хочет никто, кроме США

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федераций Сергей Цеков дал свои комментарии по поводу недавнего заявления главы ДНР Дениса Пушилина, который считает, что начало крупномасштабной войны в Донбассе в ближайшее время неизбежно. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Цеков считает, что война в Донбассе сегодня больше всего необходима США. Поэтому Вашингтон провоцирует Украину на начало боевых действий.

«Украина очень зависима в первую очередь от США, а потом – от Европы. Все, что делает Россия, делается для того, чтобы предотвратить войну в Донбассе. А Америка эту войну четко просчитала», - утверждает эксперт.

Крымский сенатор уверен, что ни Донбасс, ни Киев не заинтересованы в боевых действиях, которые приведут к большим человеческим и экономическим потерям. Москве и Европе также это не нужно. Поэтому очевидно, что провоцируют и накаляют ситуацию американцы.

На вопрос о целях недавнего разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским главой Джо Байденом Цеков отметил, что последствия войны данная беседа точно не предполагает.

«Их беседа, скорее, была ни о чем. Байден лишь сказал, что будет поддерживать Украину против агрессии со стороны России. Но об этом американские власти говорят вот уже 7 лет. Вообще, он говорил с Киевом, как няня с ребенком, каждый раз объясняя, что им нужно делать. Я не думаю, что провокации исходят именно от Байдена. Там есть очень много должностных лиц», - заключил Сергей Цеков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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