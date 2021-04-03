Военный эксперт описал ответ РФ на агрессию Украины в Донбассе

Сегодня, 21:14

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Военный эксперт описал ответ РФ на агрессию Украины в Донбассе

Военный эксперт описал ответ России на агрессию Украины в Донбассе.

По словам главного редактора российского журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, если власти Киева бросят приказ о нападении на Донбасс, ВСУ будет полностью разбита. Так, верным и важным шагом эксперту видится запрет на полеты в небе над Донбассом. А вместе с этим - объявить границы ЛДНР с Украиной демилитаризованной зоной протяженностью в 100 км и в этих пределах запретить создавать любые военные объекты, вводить вооружение или технику ВСУ.

«Если украинские войска вторгнутся в бесполетную и демилитаризированную зоны, они незамедлительно будут уничтожены. Войска Украины попадут в «котлы», после чего, если позволят обстоятельства, будут сформированы гуманитарные коридоры для их выхода на украинскую территорию. Однако вернутся они уже без вооружения и техники», — указал Коротченко на своей странице в международной соцсети.

Киевские власти заявляют о желании разрешить ситуацию в Донбассе и параллельно увеличивают численность своих подразделений в регионе. Ряд украинских политиков и экспертов призывают отойти от дипломатических инструментов и взять юго-восток Украины силой.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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