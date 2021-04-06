Китайцы рассказали, чем обернется для США военная помощь Украине

Сегодня, 00:29

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Китайцы рассказали, чем обернется для США военная помощь Украине

Если США поддержат Украину в случае войны,  то они провалятся в яму, так как Россия облает сильным вооружением. Такое мнение высказали обозреватели китайского издания Guancha. Они считают, что у Пентагона нет шансов против российской армии. Результатом помощи США Киеву станут разрушения, а Украина просто превратиться в руины, считают и читатели издания.

Известно, что Киев обратился к НАТО с просьбой об усилении вооружения. Пресс-служба Минобороны Украины заявила, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал предоставить Украине военную помощь, если ситуация в Донбассе обострится.

Также Джо Байден, обращаясь к Владимиру Зеленскому, заверил его, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев в его борьбе с «русской агрессией». Между тем в МИД РФ указали на то, что готовящаяся  российско-украинская война является исключительно вымыслом Киева. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  заявил, что, если США разместят войска в Украине, Россия примет меры для обеспечения своей региональной безопасности, пишет inosmi.ru .

Читатели издания высмеяли заявления Байдена о помощи Украине. Они считают, что Вашингтон вряд ли вмешается в этот конфликт. Другие комментаторы уверены, что если США не будут действовать в Украине, то продемонстрируют свою слабость.

Отметим, что последнее время в Донбассе возобновился военный конфликт. Режим перемирия давно нарушается, обстрелы ведутся почти каждый день. Отношения между Россией и Украиной остаются напряженными.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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