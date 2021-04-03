В МИД назвали санкции попыткой наказать Россию за независимую позицию

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Запад использует для ужесточения санкций против России любой надуманный предлог - то отравление Алексея Навального, то вмешательство в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане.

По словам дипломата, это попытки наказать Россию за ее независимую позицию в международных делах.

Отметим, что после недавнего нелестного высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина стартовал очередной виток напряженности в российско-американских отношениях. Как известно, хозяин Белого дома назвал своего коллегу убийцей.

Известно, что США заявили, что продолжат вводить санкции против проекта Северный поток -2. В середине марта из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным Вашингтон расширил экспортные ограничения в отношении России.

В том же месяце ЕС ввел санкции за нарушение прав человека против четырех российских граждан за арест Алексея Навального, пишет ria.ru . А в США заявили о введении против РФ ограничений. В список попали 14 организаций, которые обвиняются в производстве биологического и химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции против России вредят и без того испорченным отношениям между двумя странами. Он также заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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