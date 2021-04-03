DWN: США готовят неприятный для РФ сюрприз с Конвенцией Монтре

США могут обойти Конвенцию Монте, устроив России неприятный сюрприз в Черном море. Об этом заявили обозреватели издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), пишет ПолитРоссия .

Немецкие политические эксперты изучили действия НАТО в регионе, и пришли к выводу, что в планах альянса сформировать свой собственный Черноморский флот.

Из-за Конвенции Монтре, которая была подписана еще в 1936 году, НАТО приходится соблюдать в Черном море ряд ограничений. В частности, военные корабли, не входящих в Причерноморье, не могут находится в Черном море более 21 дня. Помимо этого также действуют ограничения по тоннажу и количеству боевых единиц.

Контроль за проходом судов в Черное море по Конвенции Монтер выполняет Турция, поскольку эта страна осуществляет пропуск кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Но, будучи членом НАТО, Турция уже не раз делала уступки военно-морским силам союзников по альянсу, что шло вразрез с международными договоренностями.

Примером этого может быть ситуация в 2008 году, когда через Босфор прошли в Черное море несколько кораблей и пробыли дольше положенного срока.

Пользуясь положением Турции, США могут попытаться обойти Конвенцию Монтре, либо добиться полного прекращения ее действия. В ответ, прогнозируют эксперты, Россия пойдет на увеличение своих сил в Черноморском регионе.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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