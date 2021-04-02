Британские ВВС проведут военные маневры в 300 км от границ России

Сегодня, 21:04

0

Image 16+
Британские ВВС проведут военные маневры в 300 км от границ России

Королевские ВВС Великобритании проведут военные маневры в 300 км от границ России.

Британские власти намерены провести крупнейшую реформацию своей армии согласно программе «Солдаты будущего»: будут объединены 1-я авиабригада тактической авиации с 16-й десантно-штурмовой бригадой с целью создания «глобальных сил быстрого реагирования». В скором времени Великобритания в рамках «Солдаты будущего» собирается провести военные учения неподалеку от российских границ. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Такая трансформация позволит нам оперативно реагировать на кризисы по всему миру», — заявил военный чиновник.

В частности, на протяжении 10 суток экипажи вертолетов Apache Attack пройдут обучение пилотированию в сложных арктических условиях. Конкретного региона глава оборонного ведомства не назвал, однако открытые источники указывают, что учения пройдут на территории норвежского аэродрома Бардуфосс, что расположен на севере страны примерно в 300 км от российской границы. Во время Второй мировой войны с этого аэродрома взлетали немецкие самолеты и летели бомбить СССР.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Британские ВВС проведут военные маневры в 300 км от границ России

Сегодня, 21:04

Израиль предложил оккупировать большую часть территории Сирии по югославскому сценарию

Сегодня, 17:19

Бывший украинский разведчик: бойцов ВСУ берут в полукольцо

Сегодня, 14:19

Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения РФ наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе

Вчера, 22:44

Эксперт Баранец назвал военные приемы, которыми РФ ответит на провокации Польши против «СП-2»

Вчера, 20:34

Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

Вчера, 18:54

Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку

Вчера, 17:14

Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

2-04-2021, 23:04

В Москве объяснили, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

2-04-2021, 16:49

Медведчук оценил переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

2-04-2021, 09:29

В ДНР заявили, что политический тупик по вопросу Донбасса «стремится к разрешению войной»

1-04-2021, 22:44

Политолог: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

1-04-2021, 18:49

Политолог Золотарев: ВСУ могут ударить по Донбассу в начале апреля

1-04-2021, 12:34

Хантер Байден признался, что потратил деньги от Burisma на алкоголь и наркотики

1-04-2021, 09:04

Кобахидзе: РФ и Турция на Кавказе создали союз против Европы

30-03-2021, 23:09

Столтенберг: НАТО намерено полностью избавиться от сдерживания в отношениях с РФ

30-03-2021, 16:54

Военный эксперт: НАТО хочет связать Россию «по рукам и ногам»

30-03-2021, 14:14

Кнутов о войсках ракетно-космической обороны: Россия надежно защищена

30-03-2021, 14:09

Британцы не признают наличия угрозы для Лондона со стороны Китая и России

30-03-2021, 12:14

МВД начало проверку после слов Соловьева о Навальном и Гитлере

30-03-2021, 09:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров