Британские ВВС проведут военные маневры в 300 км от границ России

Королевские ВВС Великобритании проведут военные маневры в 300 км от границ России.

Британские власти намерены провести крупнейшую реформацию своей армии согласно программе «Солдаты будущего»: будут объединены 1-я авиабригада тактической авиации с 16-й десантно-штурмовой бригадой с целью создания «глобальных сил быстрого реагирования». В скором времени Великобритания в рамках «Солдаты будущего» собирается провести военные учения неподалеку от российских границ. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Такая трансформация позволит нам оперативно реагировать на кризисы по всему миру», — заявил военный чиновник.

В частности, на протяжении 10 суток экипажи вертолетов Apache Attack пройдут обучение пилотированию в сложных арктических условиях. Конкретного региона глава оборонного ведомства не назвал, однако открытые источники указывают, что учения пройдут на территории норвежского аэродрома Бардуфосс, что расположен на севере страны примерно в 300 км от российской границы. Во время Второй мировой войны с этого аэродрома взлетали немецкие самолеты и летели бомбить СССР.