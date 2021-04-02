Израиль предложил оккупировать большую часть территории Сирии по югославскому сценарию

Израиль предлагает оккупировать большую часть территории Сирии по югославскому сценарию.

В Израиле хотят по отношению к Сирии реализовать югославский сценарий, при этом страна делится на части и оккупируется большая часть сирийской территории. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на израильский The Jerusalem Post.

Оставшиеся земли Сирии израильские политики намереваются отдать по части Турции, России и США. Все остальное, по их замыслу, останется самой САР, а это, предположительно, половина от теперишних ее площадей.

«Решением должно быть разделение страны: государство алавитов в Западной Сирии и суннитское государство на востоке, как Косово... было выделено из Сербии при аналогичных обстоятельствах», - цитирует издание израильский The Jerusalem Post.

Как пояснили эксперты, при реализации такого сценария Израиль планирует на только получить в свое распоряжение высоты, но и по максимуму снизить вероятность нападения со стороны Ирана. Сейчас же положение Ирана позволяет прикрыться подконтрольными российским военным территориями, а со стороны Ливана и Израиля - высотами.

В то же время, по мнению военных экспертов, в России подобными предложениями Израиля вряд ли заинтересуются. К тому же в Москве после оккупации до сих пор не признают Голаны израильской землей.