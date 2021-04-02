Бывший украинский разведчик: бойцов ВСУ берут в полукольцо

Сегодня, 14:19

Александр Зуев

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Бывший украинский разведчик: бойцов ВСУ берут в полукольцо

Россия сосредотачивает свою армию вблизи украинских рубежей. При этом Кремль объясняет эту переброску военных сил проведением учений. Об этом заявил бывший украинский разведчик Андрей Рымарук, который сейчас работает в благотворительном фонде «Вернись живым». 

По его словам, Россия, намереваясь расширить «захваченные» территории, готовиться к «вторжению» в Украину. Рымарук сообщает, что на границе России с Украиной скапливается огромное количество военной техники. Бывший разведчик отмечает, что в Сети мелькает большое количество роликов и что он обеспокоен тем, что техника перебрасывается в открытую. Рымарук также упоминает, что Белоруссия проводит совместные учения с Россией, что вызывает большие опасения. 

«Нас берут в полукольцо», заявляет Рымарук. Он утверждает, что Россия может напасть, «как с севера, так и с юга», в том числе и с территории Белоруссии. Бывший разведчик подчеркивает, что в украинском Генштабе осознают возросшую опасность, поэтому рассматривают возможность быстрой мобилизации резервистов и подтягивают войска ближе к Донбассу и российским рубежам,  пишет topwar.ru.

В свою очередь в республиках Донбасса сообщают об усилении украинской группировки у линии разграничения.

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