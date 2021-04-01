Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения РФ наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе

Сегодня, 22:44

0

Image 16+
Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения РФ наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе

Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения Россией наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе.

Бывший глава оборонного ведомства самопровозглашенной Донецкой республики Игорь Стрелков полагает, что в случае вмешательства со стороны России в конфликт Украины в Донбассе и отражении атаки ВСУ, США могут получить свою выгоду. Об этом он заявил в эфире на одном из YouTube-каналов.

В этом случае, по словам Стрелкова, у Соединенных Штатов будут развязаны руки и они смогут применить «калечащие санкции» по отношению к России и даже закрыть проект по строительству газопровода «Северный поток-2».

По поводу возможного скорого конфликта в Донбассе высказывается большинство экспертов. В частности, накануне  политэксперт Ростислав Ищенко заявил, что Украина готовится к тотальной войне с Россией.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Баранец назвал военные приемы, которыми РФ ответит на провокации Польши против «СП-2»

Сегодня, 20:34

Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

Сегодня, 18:54

Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку

Сегодня, 17:14

Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

Вчера, 23:04

В Москве объяснили, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Вчера, 16:49

Медведчук оценил переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

Вчера, 09:29

В ДНР заявили, что политический тупик по вопросу Донбасса «стремится к разрешению войной»

1-04-2021, 22:44

Политолог: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

1-04-2021, 18:49

Политолог Золотарев: ВСУ могут ударить по Донбассу в начале апреля

1-04-2021, 12:34

Хантер Байден признался, что потратил деньги от Burisma на алкоголь и наркотики

1-04-2021, 09:04

Кобахидзе: РФ и Турция на Кавказе создали союз против Европы

30-03-2021, 23:09

Столтенберг: НАТО намерено полностью избавиться от сдерживания в отношениях с РФ

30-03-2021, 16:54

Военный эксперт: НАТО хочет связать Россию «по рукам и ногам»

30-03-2021, 14:14

Кнутов о войсках ракетно-космической обороны: Россия надежно защищена

30-03-2021, 14:09

Британцы не признают наличия угрозы для Лондона со стороны Китая и России

30-03-2021, 12:14

МВД начало проверку после слов Соловьева о Навальном и Гитлере

30-03-2021, 09:14

NI рассказал, как Россия и Китай смешали карты НАТО в Средиземноморье

30-03-2021, 08:24

Вернувшийся воевать в Донбасс сербский снайпер рассказал о сборе добровольцев

29-03-2021, 19:24

Издание Soha: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР

29-03-2021, 14:24

Лукашенко призвал разобраться с оппозицией, которая «берется за оружие»

29-03-2021, 13:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров