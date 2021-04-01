Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения РФ наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе

Игорь Стрелков назвал выгоду США от возможного отражения Россией наступления ВСУ в случае их удара в Донбассе.

Бывший глава оборонного ведомства самопровозглашенной Донецкой республики Игорь Стрелков полагает, что в случае вмешательства со стороны России в конфликт Украины в Донбассе и отражении атаки ВСУ, США могут получить свою выгоду. Об этом он заявил в эфире на одном из YouTube-каналов.

В этом случае, по словам Стрелкова, у Соединенных Штатов будут развязаны руки и они смогут применить «калечащие санкции» по отношению к России и даже закрыть проект по строительству газопровода «Северный поток-2».

По поводу возможного скорого конфликта в Донбассе высказывается большинство экспертов. В частности, накануне политэксперт Ростислав Ищенко заявил, что Украина готовится к тотальной войне с Россией.