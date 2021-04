Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

Продолжающаяся переброска военной техники России в Крым вызвала глубокую озабоченность журналистов западных СМИ.

Британская газета Dailly Express обнародовала ролик, на котором запечатлены эшелоны с вооружением. Танки на Крымском мосту обеспокоили журналистов. Эти маневры, пишут они, являются демонстрацией Россией своей военной силы и мощи.

«Это одно из самых масштабных развертываний, которые я видел за последнее время», — написал автор ролика, один из пользователей социальной сети Твиттер.

Издание напоминает, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о том, что на границе наблюдается обострение и стягивается техника. В публикации подчеркивается, что ролик - не единственный. Слишком большое количество слитого в Сеть видео с моментами переброски является лучшим доказательством напряжения на границе и о того, что страны, Украина и Россия, в шаге от полномасштабной войны.

Russian forces are deploying massive amounts of military hardware into #Crimea. One of the largest deployments I've seen in recent memory. pic.twitter.com/KKZnGzS7y1