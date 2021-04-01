Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

Сегодня, 18:54

Ольга Громова

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Видео колонн российских танков на Крымском мосту вызвало глубокую озабоченность западных СМИ

Продолжающаяся переброска военной техники России в Крым вызвала глубокую озабоченность журналистов западных СМИ.

Британская газета Dailly Express обнародовала ролик, на котором запечатлены эшелоны с вооружением. Танки на Крымском мосту обеспокоили журналистов. Эти маневры, пишут они, являются демонстрацией Россией своей военной силы и мощи.

«Это одно из самых масштабных развертываний, которые я видел за последнее время», — написал автор ролика, один из пользователей социальной сети Твиттер.

Издание напоминает, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о том, что на границе наблюдается обострение и стягивается техника. В публикации подчеркивается, что ролик - не единственный. Слишком большое количество слитого в Сеть видео с моментами переброски является лучшим доказательством напряжения на границе и о того, что страны, Украина и Россия, в шаге от полномасштабной войны.

Между тем в Кремле вчера отреагировали на обвинения Запада в переброске Россией техники к границам Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ перемещает технику внутри своей страны. И может делать это сколь ей угодно.

Минобороны России, в свою очередь, обеспечивает безопасность. Страна не должна расслабляться, когда НАТО занимается активным перемещением своих сил.

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