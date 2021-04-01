Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку

Сегодня, 17:14

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Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку

Замминистра ДНР: Украина нанесет прямой удар по Донецку. Дата.

Как заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя артобстрел ВСУ территории ЛНР, если начнется военный конфликт в Донбассе, украинская армия первым делом атакует Донецк. Об этом сообщает URA.RU.

«Обстрел территории Луганской народной республики украинской стороной и есть эскалация конфликта. Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, — разведка боем», — считает Безсонов.

Бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в возможности войны не сомневается и видит два возможных варианта развития событий в Донбассе.

«Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку. Вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время. С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: Россия не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами РФ), то Украину ждет неминуемое поражение», — считает он.

Как ранее стало известно, 2 апреля, впервые с июля 2020 года ВСУ из артиллерии крупного калибра обстреляли ЛНР в окрестностях села Калиново-Борщеватое.

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