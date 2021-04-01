Эксперт Баранец назвал военные приемы, которыми РФ ответит на провокации Польши против «СП-2»

Сегодня, 20:34

Анна Лисова

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Эксперт Баранец назвал военные приемы, которыми РФ ответит на провокации Польши против «СП-2»

О том, какие военные приемы может применить Россия, чтобы ответить Польше на провокации в отношении газопровода «Северный поток – 2», рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец, пишет Экономика Сегодня

Ранее оператор «СП-2» Nord Stream 2 AG сообщил о том, что в районе строительства газопровода возросла активность иностранных военных судов. Там были замечены боевые корабли и авиация Польши, а также неопознанная подводная лодка. 

Баранец уверен, что РФ обладает мощным арсеналом сдерживания и сможет и далее контролировать ситуацию. По его словам, обеспечить охрану трубоукладчикам и судам снабжения вполне под силу Балтийскому флоту РФ. 

«У Балтийского флота ВМФ России есть силы, чтобы послать туда пару сторожевиков или даже ракетных катеров. Там не такое большое военное хозяйство, но 30 кораблей разного класса хватит, чтобы стеречь прокладку этих 160 км, которые осталось достроить», - подчеркнул Баранец. 

Так, по его мнению, если даже после применения 16-й частоты чужие корабли будут приближаться к зоне строительства газопровода, российские силы могут открыть огонь на поражение. 

В целом, комментируя ситуацию, эксперт высказал опасения касательно того, что происходящее может вылиться в крупный региональный военный конфликт. 

Активность польских военных в районе «Северного потока – 2», отметил Баранец, это последствия политики Вашингтона, который категорически против реализации данного проекта. И, оказывая давление на Варшаву, США пытаются любой ценой остановить его. 

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