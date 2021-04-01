Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности в любой момент задействовать 5 статью договора военного блока. Он также сказал, что если один из участников Альянса окажется потерпевшим от чьей-то агрессии, будет проведена всеобщая консультация.

В этой связи журналист Анатолий Вассерман описал перспективы Запада в военном противостоянии с Россией.

Как он отметил, слова генсека НАТО можно расценивать как готовность нападать на любое государство без повода. Столтенберг намекает, что Запад готов воевать как за страны-участницы Альянса, так и за страны, представляющие интерес для НАТО с точки зрения поглощения их ресурсов. Вассерман также ответил Столтенбергу словами Путина, посоветовав ему «умерить пыл».

«Умерьте свой пыл, товарищ Столтенберг. Неужто не помните, что вам открытым текстом сказано: «А зачем нам такой мир, если в нем не будет России?» - заявил Вассерман.

Эксперт также считает, что есть вероятность того, что войска НАТО вмешаются в вооруженный конфликт в Донбассе, но у России достаточно средств, чтобы крыша, обещанная НАТО Украине, протекла.