Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

Вчера, 23:04

Александр Зуев

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Вассерман словами Путина рассказал о перспективах Запада в войне с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности в любой момент задействовать 5 статью договора военного блока. Он также  сказал, что если один из участников Альянса окажется потерпевшим от чьей-то  агрессии,  будет  проведена всеобщая консультация.

В  этой связи журналист Анатолий Вассерман  описал перспективы Запада в военном противостоянии с Россией.

Как он отметил, слова генсека НАТО можно расценивать как готовность нападать на любое государство без повода. Столтенберг намекает, что Запад готов воевать как за страны-участницы Альянса, так и за страны, представляющие интерес для НАТО с точки зрения поглощения их ресурсов. Вассерман также ответил Столтенбергу словами Путина, посоветовав ему «умерить пыл».

«Умерьте свой пыл, товарищ Столтенберг. Неужто не помните, что вам открытым текстом сказано: «А зачем нам такой мир, если в нем не будет России?»  - заявил  Вассерман.

Эксперт также считает, что есть вероятность того, что войска  НАТО вмешаются в вооруженный конфликт в Донбассе, но у России  достаточно средств, чтобы крыша, обещанная НАТО Украине, протекла.

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