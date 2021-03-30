В ДНР заявили, что политический тупик по вопросу Донбасса «стремится к разрешению войной»

Лидер общественной организации «Патриотические силы Донбасса» в ДНР с позывным «Скиф» Александр Ходаковский заявил, что политический тупик, куда попали переговорщики, «стремится к своему разрешению войной». По словам военачальника, люди в Донбассе живут в ожидании большой войны, хотя за семь лет они находятся в состоянии некоторой заторможенности. Им понятно, что они в меньшей степени влияют на происходящее, добавляет основатель знаменитого батальона «Восток». Один из первых лидеров донецкого ополчения также заявил, что сейчас сложно назвать конкретные сроки начала полномасштабной войны, но нет сомнений в ее неизбежности.

Как отметил Ходаковский, такое настроение распространено среди жителей прифронтовых зон, где смерть может прийти в дом в любую минуту.

«Их внутреннее состояние одновременно и страшно, и удивительно. Особенно страшно, когда знаешь, что там полно детей, которые даже ходят в школу и в целом не хотят признавать свою жизнь неполноценной», – заключает «Скиф».

Сегодня, 1 апреля, под огнем ВСУ оказался населенный пункт Александровка. Один из снарядов попал в жилой дом, в котором находились люди, в том числе 10-летний ребенок. К счастью, никто не погиб.

Как заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, со стороны ВСУ продолжается подготовка к военной провокации.