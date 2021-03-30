Политолог Золотарев: ВСУ могут ударить по Донбассу в начале апреля

Сегодня, 12:34

Александр Зуев

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Политолог Золотарев: ВСУ могут ударить по Донбассу в начале апреля
Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

О возможном наступлении украинской армии на Донбасс военные обозреватели и аналитики говорят уже давно. Командование ВСУ хорошо понимает, что Россия может вступиться за ДНР и ЛНР, поэтому не хочет атаковать Донбасс. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Как он отметил, начало апреля — оптимальное время для начала наступательной операции, но ВСУ опасаются «северного ветра» и помнят об иловайском и дебальцевском «котлах».

В Киеве понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты не является здравой идеей, заметил Золотарев. Политолог предположил, что планы Киева сведутся к имитации активности на востоке Украины.

По мнению Золотарева, к атаке на республики Донбасса Киев подталкивает Вашингтон.

Эксперт добавил, что в случае поражения над Украиной нависнет угроза политической катастрофы.

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