Политолог Золотарев: ВСУ могут ударить по Донбассу в начале апреля

О возможном наступлении украинской армии на Донбасс военные обозреватели и аналитики говорят уже давно. Командование ВСУ хорошо понимает, что Россия может вступиться за ДНР и ЛНР, поэтому не хочет атаковать Донбасс. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Как он отметил, начало апреля — оптимальное время для начала наступательной операции, но ВСУ опасаются «северного ветра» и помнят об иловайском и дебальцевском «котлах».

В Киеве понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты не является здравой идеей, заметил Золотарев. Политолог предположил, что планы Киева сведутся к имитации активности на востоке Украины.

По мнению Золотарева, к атаке на республики Донбасса Киев подталкивает Вашингтон.

Эксперт добавил, что в случае поражения над Украиной нависнет угроза политической катастрофы.