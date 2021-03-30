Хантер Байден, сын нынешнего президента США Джозефа Байдена, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги потратил на алкогольные напитки и наркотики. Признание появилось в его новой книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Она поступит в продажу только шестого апреля, но отдельные выдержки из произведения уже опубликовала американская газета The Washington Post.

В своих мемуарах сын нынешнего хозяина Белого дома пишет, что если бы вернуть время вспять, он бы не стал работать в украинской компании. В первую очередь потому, что деньги, которые выплачивала ему Burisma, лишь обострили его зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. А последние способствовали разрушению его карьеры и отношений с семьей.

В то же время Хантер Байден не видит ничего зазорного в том, что он работал в Burisma, когда его отец занимал должность вице-президента США.

Согласно украинским СМИ, Хантеру Байдену платили порядка 50 тысяч долларов в месяц, хотя при этом у него не было ни малейшего опыта в нефтегазовой сфере.