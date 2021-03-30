Хантер Байден признался, что потратил деньги от Burisma на алкоголь и наркотики

Сегодня, 09:04

Ольга Громова

0

Image 16+
Хантер Байден признался, что потратил деньги от Burisma на алкоголь и наркотики
Хантер Байден

Хантер Байден, сын нынешнего президента США Джозефа Байдена, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги потратил на алкогольные напитки и наркотики. Признание появилось в его новой книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Она поступит в продажу только шестого апреля, но отдельные выдержки из произведения уже опубликовала американская газета The Washington Post.

В своих мемуарах сын нынешнего хозяина Белого дома пишет, что если бы вернуть время вспять, он бы не стал работать в украинской компании. В первую очередь потому, что деньги, которые выплачивала ему Burisma, лишь обострили его зависимость от алкоголя и запрещенных веществ. А последние способствовали разрушению его карьеры и отношений с семьей.

В то же время Хантер Байден не видит ничего зазорного в том, что он работал в Burisma, когда его отец занимал должность вице-президента США.

Согласно украинским СМИ, Хантеру Байдену платили порядка 50 тысяч долларов в месяц, хотя при этом у него не было ни малейшего опыта в нефтегазовой сфере.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Хантер Байден признался, что потратил деньги от Burisma на алкоголь и наркотики

Сегодня, 09:04

Кобахидзе: РФ и Турция на Кавказе создали союз против Европы

30-03-2021, 23:09

Столтенберг: НАТО намерено полностью избавиться от сдерживания в отношениях с РФ

30-03-2021, 16:54

Военный эксперт: НАТО хочет связать Россию «по рукам и ногам»

30-03-2021, 14:14

Кнутов о войсках ракетно-космической обороны: Россия надежно защищена

30-03-2021, 14:09

Британцы не признают наличия угрозы для Лондона со стороны Китая и России

30-03-2021, 12:14

МВД начало проверку после слов Соловьева о Навальном и Гитлере

30-03-2021, 09:14

NI рассказал, как Россия и Китай смешали карты НАТО в Средиземноморье

30-03-2021, 08:24

Вернувшийся воевать в Донбасс сербский снайпер рассказал о сборе добровольцев

29-03-2021, 19:24

Издание Soha: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР

29-03-2021, 14:24

Лукашенко призвал разобраться с оппозицией, которая «берется за оружие»

29-03-2021, 13:29

Политолог Ищенко обрисовал реальную картину вокруг Украины и Донбасса

29-03-2021, 12:59

FT: санкции сделали Россию сильнее

29-03-2021, 12:24

Анатолий Вассерман рассказал, кому выгодна война между Украиной и Россией

28-03-2021, 22:59

США готовят новые санкции против РФ

28-03-2021, 22:49

Депутат Швыткин призвал не питать иллюзий о роспуске НАТО

28-03-2021, 20:59

Кравчук: в контактной группе обсудят вопрос эскалации на Донбассе

28-03-2021, 12:09

Политолог Евстафьев предлагает «остудить» НАТО ядерными взрывами

28-03-2021, 10:29

Эксперт Баранец посоветовал Москве более жестко реагировать на провокации США

28-03-2021, 07:14

В Киеве публично пригрозили выдворить россиян из Крыма

27-03-2021, 18:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров