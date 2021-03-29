Кобахидзе: РФ и Турция на Кавказе создали союз против Европы

Вчера, 23:09

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Кобахидзе: РФ и Турция на Кавказе создали союз против Европы

Грузинский историк Бека Кобахидзе рассказал о том, что Россия и Турция объединились против Запада и Европы. И это несмотря на то, что отношения между странами далеко не дружественные. Об этом сообщает «Informing».

Как известно, война между Азербайджаном и Арменией за территории Нагорного Карабаха фактически закончилась еще в ноябре 2020 года, однако до реального мира в этом регионе еще очень далеко. Сейчас на арене появилось много политических игроков, каждый из которых преследует свою цель. Активными остаются Россия, Турция, а также Иран. А вот Евросоюз, несмотря на ожидания сторонников Запада, остается в стороне.

«Армяне, которые поддерживали своего премьер-министра Никола Пашиняна были нацелены на прозападный курс. Теперь же они разочарованы, ведь Евросоюз никак не реагирует на ситуацию в Карабахе. Ситуация на Кавказе очень опасная. Россия и Турция, являясь соперниками, объединились, создав союз против Европы, против Запада», - рассказывает Кобахидзе.

Историк напомнил, что в 1920-1921 годах Советский Союз и Турция были геополитическими соперниками, но в связи с блокадой, введенной Европой, страны забыли о разногласиях и объединились ради выживания своих государств. Тогда в 1921 году были подписаны Московский и Карсский мир, где СССР и Турция разделили Кавказ между собой. Кобахидзе считает, что сегодня наблюдается аналогичная ситуация. Что касается Евросоюза, то, по мнению эксперта, он заинтересованы вовсе не в Кавказе. Его главный интерес – предотвратить расширение влияния России.

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