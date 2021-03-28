Кнутов о войсках ракетно-космической обороны: Россия надежно защищена

Сегодня, 14:09

Александр Зуев

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Кнутов о войсках ракетно-космической обороны: Россия надежно защищена
Директор музея ПВО Юрий Кнутов

30 марта в России отмечают День войск ракетно-космической обороны (РКО), которые сегодня входят в состав ВКС России и пережили, практически, втрое рождение.  Этот род войск был создан в  этот  день в 1967 году. 

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов, напомнил, что войска РКО  в советский период  входили в состав войск противовоздушной обороны (ПВО). Со временем их выделили в отдельный род войск.

Войска ракетно-комической обороны выполняют несколько задач: предупреждение о ракетном нападении, противоракетная и противокосмическая оборона и контроль космического пространства. 

Системы предупреждения о ракетном нападении позволяют обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты на максимальной дальности и максимальных высотах, а также  оповещать руководство для принятия решения о нанесении ответного ядерного удара, перехвате ракет противника. Военный эксперт отмечает, что система контроля космического пространства позволяет вести наблюдение за летательными аппаратами   -   спутниками военного назначения и спутниками-шпионами.

Говоря о значении РКО для безопасности России, Кнутов, отметил, что в случае нанесения ракетно-ядерного удара по России, войска ракетно-космической обороны первыми должны узнать об этом ударе, пишет  vpk-news.ru.

Сейчас  многие выступают за то, чтобы РКО снова стали единый родом войск, отметил  эксперт.

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