МВД начало проверку после слов Соловьева о Навальном и Гитлере

Правоохранители начали проверку высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, который сравнил блогера и оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Соответствующий запрос в МВД был направлен депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

Высказывание имело место в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла на голубые экраны в середине февраля.

«Сотрудники УВД по Северному административному округу Москвы направили запрос в ВГТРК на предоставление записи передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16 февраля, во время которой телеведущий высказался о Гитлере и Навальном», — передает агентство «Ура.ру».

Материал будет передан управлению Следкома по САО столицы.

Ранее Валерий Рашкин обратился с запросом в Генеральную прокуратуру страны, в котором была изложена просьба проверить журналиста Владимира Соловьева, известного своими резонансными и довольно резкими высказываниями, на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности.

Парламентарий считает, что телеведущим, который работает на федеральном канале, было допущено нарушение, которое подпадает под статью Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

В частности, в той части, где Соловьев заявил, что Гитлер был «смелым человеком». Рашкин воспринимает это как восхваление нациста. В то же время сам телеведущий упрекнул парламентария, подчеркнув, что «там и близко нет никакого оправдания нацизма, а наоборот».