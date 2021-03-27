Вернувшийся воевать в Донбасс сербский снайпер рассказал о сборе добровольцев

Сегодня, 19:24

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Вернувшийся воевать в Донбасс сербский снайпер рассказал о сборе добровольцев

Вернувшийся воевать в Донбасс сербский снайпер Деян Берич рассказал о сборе добровольцев.

Снайпер Деян Берич с позывным Деки вновь вернулся воевать на стороне ополченцев ДНР. Как он заявил в интервью российскому корреспонденту Александру Сладкову на YouTube-канале, сейчас в регионе наблюдается резкий рост военных добровольцев. Причиной такой массовости стала эскалация конфликта на линии фронта. Сам Берич в настоящее время заканчивает оформление документов для зачисления в корпус Народной милиции ДНР.

«У меня есть паспорт гражданина ДНР — это не просто бумажка, это обязательство. Это республика моя — я ее должен защищать», — заявил Деки.

Отметив увеличившуюся мощь ВСУ, снайпер не исключает, что в случае штурма Украиной донбасского региона будет огромное число жертв. Правда, и в ДНР готовы бороться.

Ранее первый премьер-министр самопровозглашенной ДНР Александр Бородай отметил, что Союз добровольцев Донбасса готовится к обострению конфликта на юго-востоке Украины. Он уверен, что при нападении на ЛДНР украинской армии «придут русские добровольцы».

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